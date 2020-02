Singura fantana care mai exista in Cetatea Medievala din Sighisoara, care a salvat Casa Fronius in timpul incendiului din 1676 ce a devastat aproape in totalitate Orasul de Jos si Cetatea, precum si inscriptia de multumire adusa lui Dumnezeu cu aceasta ocazie, descoperita dupa inlaturarea a 38 de straturi de zugraveala, a devenit o atractie in special pentru turistii straini. "Foarte multi oameni vin sa vada aceasta fantana, unii spun ca au auzit de la prieteni, altii vin cu grupuri organizate de agentii de turism. Vin sa vada fantana si micul nostru muzeu. Eu le spun povestea fantanii si faptul…