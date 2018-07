Stiri pe aceeasi tema

- 13 persoane au suferit arsuri la picioare dupa ce autobuzul cu care mergeau la serviciu a luat foc, in localitatea mureseana Sanpaul, potrivit Agerpres. Dintre cele 30 de persoane aflate in autobuz, 11 au suferit arsuri de gradul unu si ...

- In judetul Mures 13 muncitori au fost arsi la picioare in autobuz Foto: Arhiva. Incident în aceasta dimineata în judetul Mures. 13 muncitori s-au ales cu arsuri la picioare în autobuzul care îi transporta la munca dupa ce sistemul de racire al vehiculului…

- Treisprezece persoane au suferit arsuri la membrele inferioare dupa ce autobuzul cu care mergeau la munca a luat foc, joi dimineata, în localitatea mureseana Sânpaul, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, potrivit Agerpres

- Treisprezece persoane au suferit arsuri la membrele inferioare dupa ce autobuzul cu care mergeau la munca a luat foc, joi dimineata, in localitatea mureseana Sanpaul, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, conform agerpres.ro. Potrivit primelor informatii, din cele…

- Treisprezece persoane au suferit arsuri la membrele inferioare dupa ce autobuzul cu care mergeau la munca a luat foc, in aceasta dimineata, in localitatea mureseana Sanpaul, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Mures, citat de Agerpres.ro. Potrivit primelor informatii, din cele 30…

- Incidentul a avut loc marti dimineata, in jurul orei 06:00, cand autobuzul cu numarul de parc 1929, care circula pe traseul 46, se afla in Statia Blocuri Pacurari. Cel care a aruncat ar fi un barbat, in varsta de aproximativ 25 de ani, care s-a facut nevazut, dupa ce a spart geamul autobuzului. Potrivit…

- Tot mai mult se vorbește despre conceptele SMART – inteligente, fie ca vorbim de locuințe rezidențiale, afaceri sau chiar administrații locale. Nu mai e o surpriza pentru nimeni ca utilizarea noilor tehnologii duce la dezvoltarea zonelor urbane, le face mai atractive pentru tineri. In special tehnologia…

- Un barbat si-a gasit sfarsitul joi dimineata in statia de autobuz din Miroslava. El a cazut pur si simplu din picioare in urma unui infarct. Barbatul se numea Mihai Munteanu si avea 51 de ani. Incidentul s-a petrecut la trecerea de pietoni din fata Primariei Miroslava.