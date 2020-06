Consiliul Judetean (CJ) Mures va include traseul turistic "Via Transilvanica" in Planul de Dezvoltare a Judetului, dupa ce a acceptat solicitarea Asociatiei Tasuleasa Social de a fi partener in realizarea proiectului, care va insuma in final circa 1.000 de kilometri, dintre care 150 de kilometri in 15 comune si orase muresene. "Asociatia Tasuleasa Social a invitat Judetul Mures de a fi partener in realizarea proiectului 'Via Transilvanica', proiect care urmareste amenajarea unui drum turistic si pelerinaj, unic in Romania. 'Via Transilvanica' va promova natura, istoria si multiculturalitatea…