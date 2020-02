Mureş: Sute de like-uri pentru o brutărie din Reghin care doreşte să îi angajeze pe muncitorii srilankezi de la Ditrău Patronii unei brutarii din municipiul Reghin s-au oferit sa le ofere locuri de munca celor doi muncitori srilankezi de la Ditrau, impotriva carora s-au rasculat localnicii, despre care spun ca se afla, fara vina lor, in mijlocul unui scandal etnic si rasist, postarea lor de pe Facebook primind sute de aprecieri inca din primele minute. "Noi, cei de la Pansab, apreciem, respectam si rasplatim munca si oamenii dornici de a-si exercita acest drept fundamental, indiferent de nationalitatea, religia lor sau culoarea pielii. De aceea, cu aceasta ocazie, dorim sa informam ca suntem dispusi sa-i angajam… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

