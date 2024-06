Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1-19 iulie, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza programul educațional „Leading with AI", care se adreseaza liderilor din Romania. In cadrul acestui program, participanții vor afla informații despre cum inteligența artificiala…

- Medici cardiologi clinicieni și cardiologie intervenționala, chirurgi cardiovasculari, specialiști in imagistica medicala, medicina interna, farmaciști și medici de familie se vor intalni la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" (UMFST) Targu Mureș, in perioada…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" (UMFST) Targu Mureș informeaza viitorii candidați la programul de studii de licența Psihologie, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior", ca in anul universitar 2024/2025 sunt disponibile 100 de locuri, dintre care…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a obținut cel mai mare buget din Romania pentru programul Erasmus+ in cadrul competiției din anul 2024. UMFST G.E. Palade Targu Mureș se situeaza astfel in fruntea universitaților romanești in ceea ce privește…

- Doi profesori specializati in politici europene de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, Mihaela Daciana Natea si Simion Costea, au initiat o serie de emisiuni de informare, „Mituri si realitati despre UE", prin care evidentiaza rolul pe…

- Congresul International pentru Studenti, Tineri Doctori si Farmacisti „Marisiensis" s-a desfașurat, in premiera, la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș – extensia Bistrița. "Joi și vineri, au avut loc prezentari pe tema obezitații –…

- In perioada 22-24 aprilie, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș gazduiește conferința internaționala intitulata „Teaching workshop of the ISN and a course in Neuropathology and Neuroscience", desfașurata la centrul UniX din Targu Mureș, evenimentul…

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, profesor doctor Leonard Azamfirei, a anuntat, vineri, ca universitatea a castigat o noua finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in valoare de aproape 8 milioane de euro,…