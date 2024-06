Stiri pe aceeasi tema

- Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 543 din data de 11 iunie 2024 a publicat Ordinul Ministrului Educației privind acordarea acreditarii unitații de invațamant preuniversitar de stat Liceul Vocațional Reformat din municipiul Targu Mureș. Potrivit articolului 1 al Ordinului, "se acorda acreditarea unitații…

- Premierea elevilor participanți la cea de-a 27-a ediție a Concursului internațional de matematica "LuminaMath" va avea loc in data de 11 iunie, de la ora 13.00, in sala festiva a Liceului Tehnologic "Constantin Brancuși" din Targu Mureș."Accesul in sala se va face pana la ora 12.55, iar elevii sunt…

- Vineri, 17 mai, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a fost vizitata, in interes de studiu, de un grup de studenți și cadre didactice de la Universitatea de Stat din Republica Moldova, din cadrul Facultații de Chimie și Tehnologie Chimica, cu…

- Gradinița „Paradisul Copilariei", structura a Liceului Tehnologic „Electromureș" Targu Mureș, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș, proiect finanțat de Primaria municipiului Targu Mureș, a organizat Concursul Județean „Animalele la Sfat – animale domestice, salbatice și ocrotite prin…

- Sala Mare a Palatului Administrativ din Targu Mureș a gazduit joi, 11 aprilie, o ședința de instruire a primarilor și a secretarilor comunelor, orașelor și municipiilor din județul Mureș cu privire la sarcinile ce le revin odata cu derularea alegerilor locale din data de 9 iunie. "Intervențiile participanților…

- Facultatea de Economie și Drept din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș reprezinta o structura importanta a universitații atat prin numarul de studenți cat și prin diversitatea programelor de studii. Invațamantul economic, administrativ…

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mures, profesor doctor Leonard Azamfirei, a anuntat in timpul prezentarii raportului sau ca a fost implementat sistemul de examinare UNIX pentru sustinerea examenului digital astfel incat sa permita…

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mures, profesor doctor Leonard Azamfirei, a anuntat in timpul prezentarii raportului sau ca a fost implementat sistemul de examinare UNIX pentru sustinerea examenului digital astfel incat sa permita…