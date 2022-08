Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul proiectului MureșHub, Asociația Suryam și Fundația Comunitara Mureș va invita la un exercițiu de diversitate și prietenie. La finalul saptamanii viitoare, sambata și duminica – 6 și 7 august, rezervați-va timp pentru a descoperi secretele culturale (și nu numai) ale municipiului Targu Mureș…

- Ucrainenii care ajung in Centrul de la CATTIA au in continuare nevoie de sprijin. Cei care gestioneaza Centrul „Brașov pentru Ucraina" fac un apel catre brașoveni pentru a dona in special produse alimentare neperisabile și produse de igiena. Purtatorul de cuvant al Primariei municipiului Brașov, Sorin…

- Specialiștii calificați reprezinta categoria profesionala predominanta in randul refugiaților ucraineni aflați in Romania. Cu toate acestea, refugiații manifesta un nivel scazut de interes pentru ocuparea unui loc de munca in Romania (27%) comparativ cu cei din Polonia (63%) și Republica Ceha (52%).…

- Mai multe rachete rusești au lovit luni un centru comercial aglomerat din orașul Kremenciuk, regiunea Poltava, din centrul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, relateaza Reuters. Guvernatorul regiunii Poltava, Dmitro Lunin, a denunțat atacul asupra mall-ului din Kremenchuk drept „crima…

- Micii pietoni de la Centrul de Zi „Rozmarin" din Targu Mureș au fost informați, in urma cu cateva zile, despre regulile de circulație rutiera și cele de siguranța personala. "Cum sa traverseze strada corect; unde este permisa traversarea strazii; regulile de securitate atunci cand circula in transportul…

- Confederația Caritas Romania anunța deschiderea, in Baia Mare, a școlii de vara pentru copiii din Ucraina. In cadrul Centrului de servicii sociale pentru refugiați, organizat de Asociația Diecezana Caritas Greco-Catolic Maramureș, Natalia, profesoara de limba engleza, și Olena, psiholog, ambele din…

- Un studiu dat publicitatii luni de Centrul de Cercetare pentru Energie si Aer Curat din Finlanda arata ca statele UE au importat din Rusia 61% din cantitatile totale de combustibili fosili exportate de la inceputul razboiului cu Ucraina.

- Membrii acesteia au dorit sa vada ce servicii primesc refugiatii, cum s-au acomodat si sa discute despre serviciile consulare pe care ambasada le presteaza aici. Oficialii ucraineni s-au aratat impresionati de serviciile oferite compatriotilor lor, de mobilizarea brasovenilor care a facut posibila functionarea…