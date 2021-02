Mureş: Salvamontişii au intervenit în 17 situaţii de urgenţă într-o săptămână; 24 de persoane, implicate Serviciul Public Judetean Salvamont Salvaspeo Mures a anuntat, miercuri, ca a intervenit in ultima saptamana, in muntii Calimani si Gurghiu, in 17 situatii de urgenta, care au implicat 24 de persoane, dintre care patru ratacite, 15 cu diferite traumatisme si cinci care au ramas blocate in zapada.



"Dupa o saptamana de vacanta in care am avut parte, din pacate, de multe precipitatii sub forma de ploaie, temperaturi ridicate si din cand in cand vant puternic, facem un mic bilant al incidentelor/accidentelor petrecute pe partia de schi si in zona montana a judetului. Au fost foarte multi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

agerpres.ro

