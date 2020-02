Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna. A nins in Pasul Gutai și Pasul Prislop. Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm se gasește depusa pe carosabilul DN18, in Pasul Gutai (intre km 20 și km 30), respectiv Pasul Prislop (intre km 168 și km 180). Cer acoperit, ninge in Pasul Gutai,…

- Circulatia rutiera a fost inchisa pe Autostrada Bucuresti - Constanta din cauza vremii nefavorabile, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in timp ce peste 15...

- O femeie insarcinata, in varsta de 34 de ani, din Mediaș, este primul caz diagnosticat cu gripa in acest sezon, in județul Sibiu. Starea gravidei este buna, transmite, luni, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Sibiu, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Direcția de Sanatate…

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat pe mai multe drumuri din 17 judete din cauza viscolului si a stratului de zapada cazut in ultimele ore, vizibilitatea fiind redusa din cauza conditiilor...

- La acest moment, circulația pe drumurile naționale din administrarea DRDP Iași este asigurata, fara blocaje rutiere cauzate de starea vremii sau a carosabilului. Ninge in toate județele Moldovei, cu viscol la sol inregistrat pe mai multe sectoare din județele Iași, Bacau, Botoșani, Neamț și Suceava.…

- Potrivit raportului dispeceratului DRDP Constanta transmis la ora 06.00 starea drumurilor pe raza de competenta este urmatoarea: Starea carosabilului: Judetul Constanta: drumuri nationale: umed; Autostrada A2: umed; Autostrada A4: umed; Judetul Calarasi: drumuri nationale: umed; A2: umed;Judetul Ialomita:…

- Starea drumurilor de pe raza DRDP Constanta in data de 23 noiembrie 2019, la ora 17:00 este urmatoarea: STAREA CAROSABILULUIJudetul Constanta: drumuri nationale: partial umed partial uscat; Autostrazile A2 si A4: partial umed partial uscat;Judetul Calarasi: drumuri nationale: umed; A2: umed;Judetul…

- In urma cu putin timp, DRDP Constanta a anuntat, care este starea drumurilor nationale si al autostrazilor din raza sa de competenta:Iata despre ce este vorba: Judetul Constanta drumuri nationale: uscat; Autostrazile A2, si A4, partial umed;Judetul Calarasi drumuri nationale: partial umed; A2 partial…