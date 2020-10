Stiri pe aceeasi tema

- In urma testelor efectuate ieri, fața de raportarea anterioara, in dreptul județului Bacau s-au adaugat 168 de noi confirmați cu noul virus. Este recordul absolut pentru județul nostru și, in premiera, ocupam locul 2 pe țara, dupa capitala, dupa ce... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Proiectul este intitulat „Terapie la puterea a treia - cooperare pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati", cofinantat de Consiliul Local Iasi. Acest proiect se deruleaza in perioada septembrie - decembrie 2020, prin intermediul acestuia dorindu-se sprijinirea copiilor cu dizabilitati din municipiu.…

- Linia telefonica de urgența Telverde a aparut in luna iulie 2020, ca o necesitate in contextul pandemiei de COVID-19, pentru a reduce sentimentul de nesiguranța al copiilor și adulților din centrele de instituționalizare. Pentru a le oferi consiliere și asistența psiho-sociala, consiliere juridica,…

- Un psihopedagog și consultant ABA, specializat in Florida, va deschide la Buzau un centru de terapie pentru copiii cu autism. Este vorba despre tanara Claudia Chiș, psihopedagog și consultant ABA, deschide la Buzau un punct de lucru al Asociației Puzzle Romania și pune bazele unui nou centru de terapie…

- Sambata, 12 septembrie, Claudia Chiș, psihopedagog și consultant ABA, lanseaza la Buzau un proiect care se adreseaza parinților cu copii diagnosticați cu TSA. Este vorba despre un proiect in care se lanseaza un punct de lucru al Asociației Puzzle Romania și un nou centru de terapie pentru copiii…

- Unul dintre acestea vizeaza dezvoltarea și implementarea unui program de educație alternativa pentru copii, urmand modelul sistemului educațional al statelor nordice. In cadrul acestui program de tip “after school”, copiii vor fi incurajați sa se indrepte inspre domeniile…

- Hope and Homes for Children, cu sustinerea financiara a companiei Rombat, incepe constructia celei de a sasea case de tip familial din judetul Bistrita-Nasaud, in localitatea Unirea, unde vor locui permanent 12 dintre copiii si tinerii cu dizabilitati severe din Centrul de Plasament pentru Copiii cu…

- Proiectul de lege a venit sa corecteze inechitatile produse prin Ordonanta 60/2017 care a dus la inchiderea a peste 700 de unitati protejate care au ramas fara piata de desfacere, in mai putin de o luna. In aceste unitati protejate, lucrau aproximativ 4000 de persoane, din care 2000 de persoane cu dizabilitati…