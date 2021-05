Stiri pe aceeasi tema

- Azi dimineața, in jurul orei 4, fost capturat ursul care dadea tarcoale in zona cartierului Tudor din municipiul Targu Mureș, conform unui comunicat emis de primarie. Exemplarului, cu varsta de aproximativ 3-4 ani, i s-a montat un dispozitiv de urmarire prin GPS și va fi relocat in zona Rastolița de…

- Ianis Hagi (22 de ani) a marcat in luna martie primul sau gol pentru echipa naționala a Romaniei și promite sa nu se opreasca aici. Mijlocașul lui Rangers le-a adus victoria „tricolorilor” in primul meci din preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2022, cu Macedonia de Nord, scor 3-2. A fost primul…

- Joi, 18 martie 2021, jandarmi din cadrul Detașamentului 3 al Gruparii de Jandarmi Mobila Regele Ferdinand I, Targu Mureș, in timp ce patrulau pe strazile municipiului au fost sesizați prin stație la ora 15:02 ca s-au comis talharii in zona Aleea Carpați, fiind redirecționati spre zona unde s-ar fi presupus…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Tortoman au fost sesizati cu privire la disparitia lui Negoita Bianca Georgiana, de 16 ani, din satul Dropia, comuna Tortoman.La data de 12 martie a.c., minora ar fi plecat in mod voluntar de la domiciliu, fara a reveni pana in prezent.Acesta are 1,65 m inaltime,…

- Andreea Moldovan, secretar de stat in MS, spune despre contrele legate de maștile la orele de sport ca daca un copil ar infecta alții in timpul orelor de educație fizica ar compromite tot efortul din școala. In ce privește faza epidemiologica in care suntem, medicul spune ca suntem in valul 3, anunța…

- Bazinul acoperit de tip „balon" de la Complexul de Agrement și Sport „Weekend" este in curs de renaștere. Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a declarat joi, 4 martie, intr-o conferința de presa, ca au fost facute expertize pentru proiectarea unui nou bazin tip acoperit, iar lucrarile la…

- Polițiști rutieri din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au oprit in trafic duminica, 14 februarie, in jurul orei 23.35, pe strada Infrațirii din municipiu, un autoturism condus de un barbat in varsta de 35 de ani, din Targu Mureș. Conform informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului…