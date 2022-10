Mureș: Proceduri noi de achiziții publice pentru colectarea selectivă a deșeurilor In cadrul ședinței ordinare de joi, 29 septembrie, a Consiliului Județean Mureș, s-a decis lansarea unei noi proceduri de achiziții publice pentru colectarea selectiva a deșeurilor și rectificarea bugetului, a informat Biroul de presa al instituției. "Consilierii județeni au aprobat, printr-o procedura de urgența, lansarea unei noi proceduri de achiziție cu un nou furnizor de … Post-ul Mureș... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

