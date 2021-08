Prima farmacie cu statut de intreprindere sociala din Romania, care functioneaza la Sangeorgiu de Mures, a inceput sa fie tot mai accesata de oamenii aflati in dificultate, pe fondul implicarii a peste 20 de parteneri in finantarea serviciilor. "Medicamentele si produsele comercializate in farmacia noastra nu sunt nici mai scumpe, nici mai ieftine ca in alte unitati farmaceutice, Farmacia Sociala fiind o unitate independenta care nu primeste subventii sau fonduri europene de la nicio institutie si care a obtinut atestatul de intreprindere sociala eliberat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale…