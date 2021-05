Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Mureș, Emanuela Farcaș, astazi, in jurul orei 15:00, polițiștii au fost sesizați prin apelul 112, cu privire la faptul ca, la marginea unei paduri dintre localitațile Panet și Madaraș, un minor ar fi fost impușcat cu o arma cu aer…

