Mureș: Portmoneu găsit și returnat proprietarei, în timp record! Seara trecuta, la un festival, un cetațean a gasit un portmoneu cu aproximativ 2.000 de lei, carduri și acte. Fara sa stea pe ganduri l-a dus echipajului de jandarmi din apropiere. "Cartea de identitate se afla in portmoneu, prin urmare colegii noștri au luat legatura imediat cu colegii lor polițiști. Din nefericire doamna nu-și avea … Post-ul Mureș: Portmoneu gasit și returnat proprietarei... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seara trecuta, la festival, un cetațean a gasit un portmoneu cu aproximativ 2000 lei, carduri și acte. Fara sa stea pe ganduri l-a dus echipajului de jandarmi din apropiere. Cartea de identitate se afla in portmoneu, prin urmare colegii noștri au luat legatura imediat cu colegii lor polițiști. Din nefericire…

- Zmeura este unul dintre deliciile verii, trebuie sa recunoastem. Poate fi, insa, si o afacere extrem de profitabila. La asta s-a gandit si un fermier din Mures care se lauda acum cu o recolta bogata din care se prepara, mai departe, atat delicii pentru cei mici cat si pentru cei mari. Localitatea Sanpetru…

- Consiliul Local al comunei Albești a aprobat, intr-o ședința ordinara de lucru din luna mai 2022, proiectul de investiții "Reabilitare și eficientizare energetica sediu administrativ din localitatea Albești, comuna Albești, judetul Mures", ce va fi depus pentru obținerea de finanțare nerambursabila…

- Meteorologii au emis un nou cod galben de ploi si vijelii, valabil pentru cea mai mare parte a tarii. Duminica, 12 iunie, in intervalul 10 – 22, vom avea parte de instabilitate atmosferica temporar accentuata, in 32 de judete. The post Cod galben de ploi și vijelii in 32 de județe – Harta zonelor afectate…

- Romania a cucerit, miercuri, o noua medalie de aur la Campionatele Mondiale de Triatlon Multisport de la Tg.Mureș. Dupa titlul mondial obținut, luni, in prima zi, la para-cros duatlon, harghiteanul Robert Tamarjan (foto) a reușit sa se impuna și in proba de para-cros triatlon, devansandu-i in clasament…

- Deși cardurile trebuiau livrate incepand cu 1 iunie, tichetele vor ajunge la oamenii vulnerabili abia la jumatatea acestei luni The post Cand vor fi distribuite voucherele de 250 de lei pentru romani. Ministrul Boloș a facut anunțul appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Cand vor…

- Partea austriaca a apreciat in mod deosebit deschiderea MAI pentru continuarea cooperarii fructuoase pe linia schimbului de date pentru lupta impotriva amenințarilor la adresa securitații The post Bogdan Despescu, intalnire cu Andreas Holzer, directorul Oficiului Federal de Investigații Criminale din…

- Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin se va deplasa luni, 30 mai 2022, incepand cu ora 09.00, in localitatea Santana de Mures, judetul Mures, in curtea interioara a primariei.Invitam femeile din grupul tinta 24-29 de ani sa participe la screeningul cancerului de col uterin, prin…