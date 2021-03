Pompierii mureseni s-au antrenat intr-o interventie de cautare a a 12 persoane surprinse intr-o cladire industriala in urma unui cutremur, desfasurata in cadrul unui exercitiu inopinat decis de comanda Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea" al judetului Mures. "Comanda inspectoratului se preocupa in a identifica locatii unde personalul propriu sa poata lucra 'la cald' cu tehnica si utilajele din dotare in scopul perfectionarii deprinderilor. In acest sens, ieri, 18 martie 2021, a avut loc un exercitiu inopinat cu mijloace si forte in teren, cu implicarea doar a structurilor…