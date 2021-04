Mureş: Poliţiştii caută un minor din Sovata, dispărut de acasă Politistii din Mures cauta un minor in varsta de 12 ani, din Sovata, care a plecat de acasa si nu a mai revenit, a informat IPJ Mures. Sursa citata a precizat ca politistii au fost sesizati, pe 13 aprilie, ca Ioan Remigio Adrian a plecat voluntar de la domiciliu cu o zi inainte, pe 12 aprilie, si, pana in prezent, nu a mai revenit. Baiatul are 1,2 m inaltime, o greutate de 35 de kg, par brunet si ochi caprui, iar atunci cand a plecat de acasa era imbracat in bluza de trening si pantaloni negri, aceleasi haine ca cele din fotografia pusa la dispozitie de IPJ Mures. Cei care au date care pot conduce… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

