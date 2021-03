Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al IPJ Mureș un barbat din Magherani este cercetat pentru schingiurea animalelor. "Astazi, in jurul orei 11, am fost sesizati cu privire la faptul ca, in Magherani, un caine ar fi legat de un autoturism si transportat in acest mod. La fața locului, s-au deplasat polițiștii Biroului…

- Un barbat din Aiud este cercetat penal dupa ce fost prins in trafic, la volanul unui autoturism, cu alcoolemie de peste 1,00. Cazul a intrat in atenția polițiștilor din Livezile. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 13.45, polițiștii Postului de Poliție Livezile l-au depistat pe un barbat de 47 de…

- Politistii din Prahova au deschis un dosar penal si fac cercetari privind comiterea mai multor infractiuni, in urma incendiului produs, luni seara, la o fabrica de produse pe baza de petrol din comuna Colceag, incendiu in care doi oameni au fost grav raniti.

- Filandezul care a produs accidentul mortal de pe strada Romul Ladea din Cluj-Napoca a fugit de la locul faptei. Barbatul era beat și a omorât o femeie de 45 de ani. Polițiștii din Cluj au reușit sa îl prinda la scurt timp și l-au reținut pentru 24 de…

- Un barbat din județul Mureș s-a ales cu dosar penal la Aiud, dupa ce a furat bunuri din incinta unui lacaș de cult din municipiu. Potrivit IPJ Alba, vineri, in jurul orei 16.30, polițiștii din Aiud, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza municipiului Aiud, l-au legitimat…

- Polițiștii din Alba continua ancheta in cazul atacului cu ranga asupra unui barbat din Bistra, in noaptea de sambata spre duminica. Atacul s-a petrecut in fața unui local din localitate, care potrivit surselor alba24.ro, ar aparține rudei unui polițist din Campeni. La cateva secunde de la plecarea unui…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au deschis un dosar penal in rem pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa in cazul incendiului de la Institutul Matei Bals din Capitala, soldat cu moartea a patru pacienti.

- Politistii din Salaj s-au autosesizat intr-un caz in care un caine a fost ucis intentionat de catre o persoana care a trecut cu un autoturism de teren peste el, situatia fiind semnalata printr-o inregistrare postata pe o retea de socializare, potrivit Agerpres. Citește și: Europenii pot manca…