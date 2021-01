Stiri pe aceeasi tema

- UDMR, prin Consiliul Permanent, a desemnat doi noi secretari de stat și un secretar de stat adjunct, la Ministerul Transporturilor, la Ministerul Dezvoltarii și la Ministerul Cercetarii. La Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a fost desemnat secretar de stat Matuz Zsolt, in…

- Mai multe persoane s-au prezentat, luni, voluntar, in centrele de vaccinare, fața de cele programate prin intermediul platformei online. Așa se face ca 470 de buzoieni au fost vaccinați, in prima zi din cea de-a doua etapa a campaniei. Tot ieri, s-au vaccinat și 43 de persoane care faceau parte din…

- Unul din doi angajati ia in calcul schimbarea locului de munca in 2021, arata un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs. Un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs arata ca cea mai mare temere a angajatilor romani in ceea ce priveste situatia profesionala in 2021 este…

- Cum ne programam pentru vaccinare Foto: gov.ro. În acest moment exista patru modalitați principale de programare pentru vaccinarea anti-COVID. Au fost facute demersurile necesare pentru ca de astazi sa poata fi accesibila și programarea online. Reporter: Ciprian…

- Negocierile dintre PNL, USR_PLUS și UDMR sunt blocate intr-unul din punctele fierbiți ale listei de coaliție – șefia Camerei Deputaților și miza reprezentata de ministerele importante și banoase – Finanțe, Dezvoltare, Justiție. Conform informațiilor știripesurse.ro, UDMR și USR fac front comun impotriva…

- Politistii constanteni desfasoara o actiune pentru reducerea accidentelor, in contextul minivacantei de 1 Decembrie.Astazi, la ora 15.00, politistii din cadrul IPJ Constanta au desfasurat o actiune privind siguranta traficului rutier si reducerea victimizarii cetatenilor prin accidente de circulatie,…

- Specialistii Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca au lansat o platforma online, Busola electorala 2020, unde alegatorii pot sa vada, comparativ, programele electorale ale partidelor care candideaza la alegerile parlamentare.

- Se apropie perioada reducerilor de Black Friday, iar platforma de fashion online Fashion Days pregatește o „ediție de bun simț”. Black Friday la Fashion Days va incepe miercuri, 11 noiembrie, dis-de-dimineața, cu reduceri consistente la peste 85% dintre produsele peste 150 de lei. „Daca anul trecut…