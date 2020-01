Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 400 de persoane au protestat vineri la Targu Mureș, cerand demisia primarului Dorin Florea și scuze publice, dupa declarațiile acestuia privind copiii, considerate de catre romi rasiste și jignitoare. De asemenea, Platforma Aresel a depus la Președinția Romaniei o cerere pentru retragerea…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a reactionat in urma declaratiilor rasiste ale primarului din Targu-Mures, Daniel Florea, la adresa romanilor. Weber sustine ca edilul greseste profund atunci cand vorbeste despre modul de acordare a alocatiilor, fiindca dreptul la acest venit este al copilului, nu…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, considera ca primarul din Targu Mures, Dorin Florea, greseste profund atunci cand vorbeste despre modul de acordare a alocatiilor, acest venit fiind un drept al copilului, nu al parintilor. "Am vazut ca imediat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a…

- Deputatul Ovidiu Raetchi a criticat dur declaratiile controversate ale primarului municipiul Targu Mures, Dorin Florea, liberalul fiind de parere ca ar trebui ca politicienii „rasisti si nazisti” sa nu mai aiba dreptul de a candida.

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi a reacționat, marți, la declarațiile primarului Dorin Florea din Targu Mureș despre cuplurile care vor sa aiba copii. Liberalul susține ca ar trebui creat un mecanism de interzicere a dreptului de a mai candida in funcții publice pentru „politicienii naziști și rasiști”.„Declarațiile…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu afirma ca atitudinea primarului din Targu Mures este dovada unei lipse de viziune "asupra unei probleme pe cat de reale pe atat de dureroase". "Este de neconceput ca in anul 2020 sa se afle in pozitii de autoritate persoane lipsite atat de o intelegere in profunzime a…

- Fostul premier Adrian Nastase a vorbit joi seara despre o posibila revenire a sa in politica, afirmand ca „o varianta favorabila ar fi finalul anului viitor, alta ar fi 2021”. Cu toate asta, revenirea acestuia ar putea fi grabita daca presedintele Klaus Iohannis va face „inca un gest ca retragerea decoratiei”.

- Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de decorare post-mortem cu Ordinul Național „Pentru Merit” in grad de Cavaler pentru Mihai Constatinescu in semn de apreciere pentru intreaga cariera a artistului, informeaza Administrația Prezidențiala, conform Mediafax.Citește și: Mesajul SURPRIZA transmis…