Stiri pe aceeasi tema

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Doru Gabriel Pantiru, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca numarul accidentelor rutiere a crescut in cursul anului 2019, fata de anul anterior, subliniind ca gestionarea problemelor legate de siguranta rutiera reprezinta…

- Politistii ialomiseni continua activitatile de informare si educatie rutiera adresate elevilor, in cadrul campaniei „Viata are prioritate!”. Peste o suta de copii au fost instruiti cu privire la respectarea regulilor de circulatie, astfel incat sa nu devina victime ale accidentelor rutiere.

- In vederea prevenirii accidentelor rutiere in care sunt implicati pietonii, pana pe 31 martie, la nivelul Inspectoratul de Politie Judetean Ialomita se desfasoara campania „Viata are prioritate”. Astfel, pietonii si soferii vor fi instruiti cu privire la prevenirea accidentelor de circulatie, cat si…

- Fiti atenti pe unde traversati! Oricat ati fi de grabiti, asigurati-va temeinic inainte de a trece drumul public! Impactul dintre un autoturism si un sofer poate crea traume pe viata! In cadrul unei actiuni organizate ieri, politistii din Somcuta Mare au acordat atentie aparte sigurantei pietonilor.…

- Intre 10 și 12 ianuarie 2020, polițiștii din Campeni și polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au organizat o acțiune pentru prevenirea accidentelor de circulație datorate vitezei excesive. Astfel, au fost depistați și sancționați 47 de conducatori auto care au depașit limita legala de viteza.…

- Asociația Pro Infrastructura solicita introducerea sistemelor 2+1 alternativ pe mai multe drumuri naționale, intre care și pe DN1C, pe tronsonul Dej – Cluj-Napoca. Acestea asigura separarea sensurilor, oferind o banda de depașire, alternativ, pe fiecare sens. Soluția este utila pentru reducerea numarului…

- In ultimele zile ale anului trecut, politistii suceveni au aplicat aproape 300 de sanctiuni contraventionale in cadrul unor actiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere pe fondul vitezei excesive si a consumului de alcool. Astfel, in perioada 27 – 31 decembrie 2019, polițiștii au organizat doua acțiuni…

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a convocat in prima zi a noului an o ședința operativa, cu reprezentanții structurilor teritoriale ale M.A.I., pentru a se reasigura ca au fost luate toate masurile pentru creșterea gradului de siguranța a cetațenilor și turiștilor cu ocazia sarbatorilor…