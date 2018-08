Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un clasament realizat de analizeeconomice.ro, judetul Bihor se afla pe locuri fruntase atat in ceea ce priveste numarul turistilor sositi in judet in primul semestru din acest an cat si in ceea ce priveste numarul de innoptari in unitatile de cazare din judet. La numarul de turisti sositi,…

- Un grup de 17 elevi merituosi din raionul Ialoveni, Republica Moldova, insotiti de directorul Gimnaziului din Coscalia, prof. Galina Popescu, si de prefectul raionului, prof. Daniela Nedelciuc, au vizitat Zalau, in perioada 2-3 august, in cadrul unei vacante de aproape doua saptamani petrecute in Romania.…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), deputatul Marius Pascan, a declarat vineri, intr-un comunicat de presa, ca pe fondul cresterilor salariale din administratia locala sunt mai multe primarii care nu mai au bani pentru plata personalului din cadrul centrelor SMURD si astfel…

- Asociatiile ActiveWatch, CeRe si OPTAR au lansat, joi, raportul 'Inca doi ani de bezna si vorbe goale?', care critica primii doi ani de mandat al primarului Capitalei, Gabriela Firea, si al Consiliului General, organizand, cu acest prilej, un protest in fata Primariei Municipiului Bucuresti.…

- Maghiarii care traiesc in Romania au strans peste 300 000 de semnaturi, dintr-un milion necesare, pentru susținerea initiativei cetatenesti europene Minority SafePack. Initiativa isi propune sa contribuie la protejarea si afirmarea intereselor minoritatilor nationale si etnice autohtone din Europa.

- Peste 350 de mesteri populari si reprezentanti ai tuturor minoritatilor etnice din Romania participa la Festivalul Astra Multicultural, care se va desfasura la sfarsitul acestei saptamani la Muzeul ASTRA din Sibiu, informeaza organizatorii. Potrivit acestora, Astra Multicultural este o…

- Pentru Uniunea Europeana curbura castravetelui pare sa fie uneori mai importanta decat situația minoritaților naționale autohtone din Europa, a spus președintele UDMR, Kelemen Hunor, la dezbaterile din cadrul taberei politice organizate in acest weekend de MIERT și UDMR, in județul Harghita, scrie…

- Trupurile neinsufletite ale celor noua romani care si-au pierdut marti viata in tragicul accident din Ungaria, dupa ce un microbuz inmatriculat in judetul Mures s-a ciocnit violent cu un camion, la mai putin de 60 de kilometri de Budapesta, pe sensul de deplasare spre Romania, au fost repatriate sambata,…