- Un barbat din Codlea este cercetat penal dupa ce și-a amenințat soția, apoi a luat-o la bataie. Mai mult, nici nu a ținut cont ca de fața erau și cei trei copii, toți minori. Polițiștii au emis pe numele barbatului ordin de protecție provizoriu. Pe fondul consumului de alcool si a unor discutii contradictorii…

- Verii Catalin si Vasile H. din comuna Vidra, condamnati din nou intr-un dosar de trafic de minori, au ajuns ieri la puscarie. Condamnati definitiv luna aceasta pentru trafic de minori, cei doi au fost saltati ieri de politistii de la Vidra si dusi dupa gratii. Unul dintre ei era cautat de anchetatori…

- Ziarul Unirea Accident rutier pe DJ 107, in apropiere de Lunca Tarnavei: Doi copii minori și doi tineri RANIȚI dupa ce mașina in care se aflau a lovit un alt autoturism Accident rutier pe DJ 107, in apropiere de Lunca Tarnavei: Doi copii minori și doi tineri RANIȚI dupa ce mașina in care se aflau a…

- In Romania sunt diagnosticati mai putin de 50% dintre pacientii care traiesc cu boala Gaucher, atrag atentia Asociatia Gaucher Romania, Alianta Nationala pentru Boli Rare si Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Boli Cronice de Ziua Internationala Gaucher, sarbatorita in fiecare an la data de 1 octombrie,…

- Arestarile au relansat dezbaterea privind prezenta politistilor in institutiile scolare din SUA, unde 46% dintre scolile publice dispun de un agent prezent cel putin o zi pe saptamana. Agentul in rezerva Dennis Turner, repartizat la o scoala din Orlando, statul Florida, a arestat doi elevi…

- Stephan Ludwig Roth a fost un ganditor umanist, istoric, profesor și pastor luteran sas din Transilvania, participant la Revoluția de la 1848, militant pentru drepturile romanilor. A considerat, mereu, ca ”nici germana, nici maghiara nu este limba oficiala a țarii, ci romana”, și a avut de suferit de…

- A fost arestat pentru 30 zile dupa ce și-a violat in nenumarate randuri soția și pe cei șapte copii. Pe soție o amenința cu cuțitul, in timp ce copii erau loviți, injurați, infometați și obligați sa fumeze și sa consume alcool.