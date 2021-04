Printr-un proiect initiat de preotul ortodox din satul Rapa de Jos, Dacian Oprea, 25 de copii din localitate si din imprejurimi au primit biciclete, considerate de multe familii din zona ca fiind un lux pe care nu si l-ar fi putut permite niciodata. Dacian Oprea, in varsta de 34 de ani, a fost instalat ca preot in Rapa de Jos in anul 2017 si vazand dorinta arzatoare a copiilor din sat de a avea o bicicleta, a initiat proiectul "O bicicleta pentru fiecare copil". Foto: (c) DORINA MATIS / AGERPRES "In 2017 am venit in aceasta parohie, doar ca atunci nu am reusit sa il fructific. La doi ani,…