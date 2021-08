Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Sectiei 2 Politie Brasov, sub coordonarea procurorului de caz, efectueaza, joi, sase perchezitii domiciliare în judetele Cluj si Mures la persoane banuite de santaj, înselaciune si furt. „Din cercetari a reiesit ca mai multi barbati…

- In data de 03.08.2021, in baza delegarii procurorului D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș, politisti ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramureș impreuna cu politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al PF Maramureș și SPF Sighetu Marmației, cu sprijinul unui…

- In cursul zilei de ieri, polițiștii Secției 4 Poliției Rurala Campia Turzii, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, au pus in executare trei mandate de percheziție, in județele Cluj și Mureș, la locuințele a trei barbați banuiți de proxenetism. Din cercetari a reieșit faptul ca,…

