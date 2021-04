Stiri pe aceeasi tema

- PERCHEZIȚII in Alba la persoane banuite de furtul unor materiale de construcție din cimitir: Ce au descoperit polițiștii La data de 18 martie polițiștii din Alba Iulia sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia au efectuat doua percheziții la mai multe persoane…

- Un numar de 15 perchezitii sunt efectuate in aceasta dimineata in judetul Giurgiu la persoane banuite pentru comiterea unor infractiuni de fals privind stabilirea ilegala a resedintei, activitate ilegala ce a avut drept scop participarea in calitate de alegatori la alegerile locale din luna septembrie…

- PERCHEZIȚII in Hunedoara, la persoane banuite de trafic de obiecte de patrimoniu. La acțiune au participat și polițiștii de la Brigada de Operațiuni Speciale Alba Iulia Opt percheziții au avut loc in județul Hunedoara, sambata, 20 februarie, la locuintele a patru persoane cercetate intr-un dosar penal…

- Actiunile au avut oc in judetele Mures, Tulcea, Constanta si Bihor, cu sprijinul specialistilor silvici din cadrul garzilor forestiere Brasov, Focsani, Suceava, Oradea si Bucuresti.Ieri dimineata, politistii au efectuat 30 de perchezitii domiciliare, in cinci judete, la persoane banuite de ilegalitati…

- In aceasta dimineața, polițiștii efectueaza 30 de percheziții domiciliare, in 5 județe, la persoane banuite de ilegalitați in domeniul silvic. Acțiunea, organizata de polițiștii din Mureș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș, are loc cu sprijinul Direcției de Ordine Publica — Serviciul…

- Politistii din judetul Mures efectueaza, miercuri dimineata, 30 de perchezitii domiciliare in cinci judete, la persoane banuite de ilegalitati in domeniul silvic prin taierea ilegala si sustragere de material lemnos. "Actiunea, organizata de politistii din Mures, sub coordonarea Parchetului de pe langa…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din Mehedinti efectueaza, marti, 13 perchezitii in judetele Mehedinti, Dolj, Timis si Prahova, la mai multe persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 8.300.000 de lei, prin consemnarea in fals a reciclarii a peste 4.000.000 de…

- 11 persoane sunt vizate de ancheta polițiștilor din Capitala pentru ca ar fi primit ilegal pana la 4.500 de lei pe luna. Politistii bucuresteni de la Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare…