Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au reusit sa identifice doi barbati care sunt banuiti ca ar fi sustras un lingou de aur, folosind violenta, chiar in timpul tranzactiei programate pentru a-l cumpara. "In fapt, din cercetarile efectuate de politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Targu Mures, a reiesit faptul ca, la data de 12 septembrie a.c., o femeie, de 29 de ani, din judetul Mures, impreuna cu fratele acesteia, s-ar fi intalnit, in municipiul Targu Mures, cu doi barbati, pentru a le vinde acestora…