- Eleva in clasa a 12 a la Colegiul National Pedagogic "Constantin Bratesculdquo; din Constanta, Nastasia Fotu, castigatoarea la feminin a Crosului Ziua Olimpica 2019, de la Constanta, a inceput, in cadrul activitatii liceale de practica, si predarea din clasa a 11 a , de atunci sustinand ore la mai multe…

- Mai mulți elevi ai aceleiași clase dintr-o școala din Brașov au fost internați la spital cu hepatita A, boala mainilor murdare. Comisaritul pentru Protecția Consumatorului Brașov spune ca sala nu a fost dezinfectata și va fi secție de vot, iar cei care voteaza sunt in pericol, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Politistii din Timis il cauta pe un barbat care a intrat in baia fetelor de la Liceul de Arta „Ion Vidu”. Alarma a fost data de o fetita de clasa intai care si-a cerut voie in timpul orei sa mearga pana la baie.

- Un barbat a intrat in baia fetelor de la Colegiul ”Ion Vidu” din Timisoara, fiind gasit acolo de o eleva de clasa I. Politia a fost imediat anuntata, iar politistii il cauta pe individ potrivit news.roPotrivit inspectorului - sef al Inspectoratului Scolar Judetean Timis, Aura Danielescu, barbatul…

- La Liceul Tehnologic din comuna gorjeana Roșia de Amaradia invața doua eleve minore care sunt și mame. Cea mai mica are doar 13 ani și este eleva in clasa a IX-a. Baiatul cu care a ramas insarcinata este mai mare cu zece ani și lucreaza in construcții, alaturi de viitorul socru, respectiv tatal elevei…

- O adolescenta din județul Dambovita a ajuns plina de sange la spital, dupa ce a profitat de ea șoferul microbuzului care o aducea de la școala. Eleva de 14 ani a fost gasita de un paznic, intre blocuri. Era plina de sange și a fost dusa de urgența la spital. Adolecenta avea o hemoragie puternica iar…

- Politia municipiului Sacele, judetul Brasov s-a autosesizat dupa ce un filmulet ajuns pe retelele de socializare arata cum o eleva isi bate joc de profesoara in timpul orelor, cu versuri dintr-o manea. Fata se plimba nonsalant prin clasa si se amuza, in timp ce cadrul didactic abia ingaima ceva, iar…

