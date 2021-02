Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Targu Mures au dispus retinerea, pe o perioada de 24 de ore, a noua inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc si operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive. In cauza au fost efectuate 16 perchezitii domiciliare, in urma carora au fost identificate diferite cantitati de produse susceptibile de a avea efect psihoactiv, canabis si cocaina. "In fapt s-a retinut ca inculpatii au desfasurat activitati…