- Laleaua de Cazane a inflorit, anunța administratorii rezervației naturale Parcul Național Porțile de Fier. Este o floare care crește doar in zona Clisurii Dunarii și care poate fi vazuta timp de o luna. Rezervația in care se afla floarea este administrata de regia naționala Romsilva. „A…

- Vaccinul dezvoltat de compania americana intampina aceleași probleme ca cel de la AstraZeneca, fiind raportata apariția unor cheaguri de sange la mai multe persoane imunizate. In SUA, autoritațile sanitare au sistat vaccinarea cu Johnson&Johnson. Vaccinul de la Johnson&Johnson, care se administreaza…

- In mai puțin de 24 de ore, peste 5.740 de persoane s-au programat pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania AstraZeneca, conform Comitetului Național de Coordonare a Campaniei de Vaccinare (CNCAV). „In mai puțin de 24 de ore, peste 5740 de persoane s-au programat pentru imunizarea cu vaccinul…

- Senatorul PSD de București, Gabriela Firea, a transmis un mesaj pe o rețea de socializare, luni, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor. Aceasta a subliniat ca se gandește la toate femeile dragi din viața ei dar și la cele pe care nu le cunoaște și care se lupta acum cu urmarile neplacute ale pandemiei.…

- Afinele sunt unele dintre cele mai apreciate fructe de padure, atat pentru gustul lor dulce-acrișor, cat și pentru beneficiile pe care le au pentru sanatate. Minunatele afine sunt bogate in vitamine și minerale. Afinele sunt fructe cautate pentru gustul și valoarea lor nutriționala, insa și frunzele…

- Primele imagini cu segmentele tablierului care vor forma calea de rulare a Podului suspendat peste Dunare au aparut in spatiul public, fiind postate pe contul de Facebook destinat acestui obiectiv major, care reprezinta cea mai mare lucrare de infrastructura din Romania din ultimii 30 de ani. Administratorii…

- Bujorii sunt flori spectaculoase care inveselesc orice gradina sau casa. Minunații bujori sunt rezistenți și infloresc an de an, avand nevoie doar de puțina ingrijire. Bujorii sunt originari din Asia, Europa și vestul Americii de Nord. Floarea de bujor, cunoscuta sub denumirea știintifica de Paeonia…

- Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ,,Horea" al județului Mureș au anunțat, pe pagina de Facebook a instituției, scoaterea la concurs a numeroase posturi vacante de conducator auto, pe perioada determinata, pe durata instituirii starii de risc epidemiologic și biologic pe…