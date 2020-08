Stiri pe aceeasi tema

- Au fost confirmate 7 cazuri noi de COVID-19 in județ, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise duminica, 9 august, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, de la inceputul pandemiei in județ au fost inregistrate 826 de imbolnaviri. De asemenea, 644 de persoane au fost declarate vindecate…

- Au fost confirmate șapte cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise marți, 28 iulie, de catre Direcția de Sanatate Publica. Numarul total al imbolnavirilor, de la inceputul pandemiei, in județ, a ajuns la 705. Localitațile din care provin cazurile noi și…

- Potrivit unor surse apropiate cercetarilor epidemiologice, un angajat ANAF al departamentului Antifrauda a fost confirmat cu Covid-19, relateaza Hotnews. Directia de Sanatate Publica a inceput o ancheta epidemiologica. loading...

- Doi polițiști din cadrul IPJ Brașov au fost confirmați cu COVID-19, iar Direcția de Sanatate Publica a declanșat o ancheta epidemiologica.Potrivit IPJ Brașov, cei doi polițiști depistați cu COVID lucreaza la secția 3 de Poliție, potrivit mediafax.ro. Citește și: Alina Bica, declarații-bomba…

- 3.589 de suceveni s-au vindecat de noul coronavirus, potrivit unui raport transmis Instituției Prefectului de catre Direcția de Sanatate Publica. Potrivit aceleiași surse, in ultimele 24 de ore, in Spitalul Județean Suceava au fost internate 6 persoane diagnosticate cu COVID – 19 și au fost externate…

- La nivelul județului Prahova, in data de 03 iulie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 1405 persoane aflate in izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore au ieșit de sub aceasta masura 230 de persoane și au intrat alte 126. In carantina instituționalizata se mai afla…

- Curtea de Conturi a Romaniei a anunțat infectarea cu virusul COVID-19 (coronavirus) a unui angajat al Biroului Audit Intern.Citește și: Doi dintre miniștrii Guvernului Orban intra in focurile Parlamentului: emoții pentru Violeta Alexandru „In acest sens, Curtea de Conturi a anunțat…

- La nivelul județului Prahova, indata de 01 iunie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 1328 depersoane aflate in izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore, de sub aceasta masura și, implicit, evidența DSP-ului, au ieșit 416 persoane și au intrat alte 65. In carantina…