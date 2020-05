Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO| Accident MORTAL la ieșire din Sighișoara: O persoana a murit dupa coliziunea dintre un TIR și un microbuz Un accident rutier deosebit de grav a avut loc in noaptea de duminica spre luni la ieșire din Sighișoara, in județul Mureș. O persoana a murit și alta a fost ranita dupa coliziunea…

- Muzeul de Istorie din Sighisoara, care si-a deschis portile in data de 24 iunie 1899 sub denumirea de ''Alt Schassburg'' (Sighisoara Veche), lucreaza la un regulament special de acces a publicului dupa incetarea starii de urgenta, intrucat este singurul muzeu din tara organizat pe verticala…

- Primele reguli de carantina in Romania au fost instituite in urma cu mai bine de 500 de ani. Pe vremea cand oamenii care se imbolnaveau de lepra, o boala infecțioasa grava cunoscuta din antichitate, se retrageau la o biserica din Sighișoara, cunoscuta acum drept Biserica Leprosilor. Unii dintre ei ramaneau…

