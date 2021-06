Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar ROCRIS va fi modernizat și actualizat, ceea ce inseamna ca cerererile de eliberare a cazierului nu vor mai fi onorate pe loc, ci in termenul de 3 zile, prevazut de Legea nr. 290/2004. Potrivit Compartimentului de Relații Publice al Inspectoratului…

- Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar ROCRIS urmeaza a fi modernizat și actualizat, astfel cererile de eliberare a cazierului vor fi primite in continuare, urmand a fi eliberate in termen de trei zile. „Compartimentul de informare și relații publice al Inspectoratului de Poliție Județean Alba este…

- In aceste zile, Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar ROCRIS va fi modernizat și actualizat. Informația a fost confirmata de catre conducerea Inspectoratului Județean de Poliție al județului Maramureș. Autoritațile au anunțat ca, in atare condiții, maramureșenii trebuie sa știe faptul ca vor fi…

- Nr. 505434 din 29 iunie 2021 LUCRARI LA SISTEMUL INFORMATIC AL CAZIERULUI JUDICIAR In aceste zile, Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar ROCRIS va fi modernizat si actualizat. Astfel, vor fi primite in continuare cereri de eliberare a cazierului, documentele urmand a fi eliberate in termenul de…

- In aceste zile, Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar ROCRIS va fi modernizat si actualizat.Astfel, vor fi primite in continuare cerereri de eliberare a cazierului, documentele urmand a fi eliberate in termenul de 3 zile, prevazut Legea nr. 290 2004, privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile…

- Polițiști de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat sambata, 22 mai, doi tineri, de 16, respectiv 20 de ani, din Sancraiu de Mureș, banuiți de tentativa la furt calificat. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean…

- In perioada 17-18 mai, sub autoritatea Institutiei Prefectului – Județul Mureș, politistii mureșeni, impreuna cu jandarmi si polițiști locali au desfasurat actiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa…