- In data de 24 septembrie 2020, presedintii birourilor electorale de circumscriptie vor efectua completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare.Au fost trasi la sorti, prin procedura computerizata, presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara si loctiitorii acestora, pentru…

- Desemnarea presedintilor si loctiitorilor acestora pentru birourile electorale ale sectiilor de votare se va face pana cel tarziu la data de 22 septembrie, iar pana la 23 septembrie va fi afisat in fiecare circumscriptie numarul candidatilor care participa in alegeri in circumscriptia respectiva, a…

- Autoritatea Electorala Permanenta AEP anunta ca, in data de 2 septembrie 2020, va avea loc tragerea la sorti computerizata pentru desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din 27 septembrie…

