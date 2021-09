Peste 50 de ghiozdane dotate cu rechizite scolare au ajuns la copiii din satul Rapa de Jos, cu ocazia inceperii noului an scolar, in urma campaniei "Daruim aripi copiilor nostri", initiata de preotul ortodox Iustinian Dacian Oprea. Raspunsul la aceasta campanie a fost peste asteptarile preotului din Rapa de Jos, sat in care locuiesc in jur de 300 de persoane, iar astfel aproape toti copiii au reusit sa beneficieze de ghiozdane complet echipate pentru scoala si gradinita. "Prin aceasta campanie, initiata de parohia noastra, am dorit sa venim in ajutorul unor parinti cu venituri mai reduse, astfel…