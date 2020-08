Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari de la Punctul de Lucru Sovata au reușit sa lichideze incendiul izbucnit intr-o casa de locuit din localitatea Ghindari. Flacarile au mistuit acoperișul casei și o camera de 20mp, din fericire incendiul nu s-a soldat cu victime omenești, informeaza ISU Mureș. Incendiul de la Ghindari…

- Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 120 mp, se acționeaza pentru stingere. In cursul zilei au mai fost semnalate un incendiu de vegetație uscata pe strada Somnului din municipiul reședința de județ și altul pe o traversa de cale ferata din orașul Luduș, informeaza…

- In aceasta seara un incendiu a izbucnit la compartimentul motor al unei autoutilitare aflata pe raza localitații Santu din județul Mureș. Pompierii militari de la Detașamentul Reghin au intervenit, au localizat apoi au stins incendiul. Pe durata intervenției circulația se desfașura alternativ pe un…

- Primarul municipiului Sighișoara, prof. Ovidiu-Dumitru Malancravean, s-a intalnit marți, 14 iulie, cu doua surori sighișorene de nota 10, și cu parinții acestora. ”Intr-o atmosfera destinsa, am discutat despre performanța, despre eforturi și așteptari, despre anii de școala. Le urez succes și le-am…

- Primarul municipiului Sighișoara, prof. Ovidiu-Dumitru Malancravean, a inițiat un proiect de hotarare privind acordarea unor facilitați la plata impozitului pe cladiri sau a taxei lunare pe cladiri pentru agenții economici din Sighișoara care au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total…

- Direcția Management Execuție Proiecte cu Finanțare Externa din cadrul Companiei Naționale de Cai Ferate “ CFR” SA a raspuns adresei inaintata de catre primarul municipiului Sighișoara, prof. Ovidiu-Dumitru Malancravean, prin care s-a solicitat modificarea proiectului intitulat „Reabilitarea liniei de…

- Primarul municipiului Sighisoara, Ovidiu Dumitru Malancravean, a anuntat, luni, ca intre cei 15 specialisti ai Ministerului Apararii Nationale care au plecat in misiune in SUA pentru a oferi sprijin autoritatilor statului Alabama in combaterea efectelor pandemiei COVID-19 se regaseste si comandantul…

- O delegație ROMACT a efectuat, in urma cu cateva zile, o vizita la sediul Primariei orașului Sarmașu, una din cele trei localitați din județul Mureș care beneficiaza de mici granturi pentru susținerea comunitaților cu informații despre prevenirea COVID-19, precum și cu produse alimentare de baza. Sprijin…