Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures va desfasura, marti, un exercitiu avand ca tema "Gestionarea unei situatii de urgenta generata de incendiu la fondul forestier", pe Varful Seaca, o zona greu accesibila din Muntii Gurghiului. Potrivit ISU Mures, scenariul prevede ca, in data de 4 iunie, un grup de 30 turisti pornesc intr-o excursie montana in Muntii Gurghiu, iar la lasarea serii, campeaza la cort in zona Seaca Mare, unde, datorita temperaturilor scazute din timpul noptii fac un foc de tabara pentru a se incalzi, pe care il lasa nesupravegheat. "In dimineata zilei…