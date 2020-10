Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost retinute in urma perchezitiilor efectuate, marti, intr-un dosar de santaj si luare de mita, care implica si un angajat al unei institutii publice, a anuntat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures."La data de 6 octombrie, politistii Serviciului de Investigatii…

- Patru persoane din judetul Satu Mare au fost retinute pentru trafic de droguri, in urma efectuarii unor perchezitii domiciliare fiind ridicate 19 doze de cocaina, informeaza, miercuri, un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Potrivit sursei citate, politistii…

- Politistii efectueaza, joi, perchezitii la persoane suspecte de evaziune fiscala in domeniul materialelor reciclabile, in cadrul mai multor dosare cu un prejudiciu total estimat la peste 10 milioane de lei, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La aceasta ora, politistii Serviciului…