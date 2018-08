Mureş: Două atacuri ale urşilor în zona Corunca-Păsăreni; un porc şi mai multe capre - ucise Doua atacuri ale ursilor la doua ferme situate intre localitatile Corunca si Pasareni, produse in noaptea de sambata spre duminica, s-au soldat cu uciderea unui porc, a unui tap si a trei capre, iar alte doua capre nu au mai fost gasite. "S-a intamplat la Pasareni, la un kilometru de Corunca si circa la 100 de metri de drumul comunal. Ursul a intrat intr-o ferma de porci, care are grajd de caramida, a rupt usa, a luat un porc si a fugit cu el in padure. Au strigat oamenii dupa el, dar nu a lasat porcul. L-au gasit mort in padure, era mancat din el. Spre dimineata, pe la ora 4,00, oamenii au mers… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

