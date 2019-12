Mureş: Craii de la Răsărit se înfruntă anual, de Crăciun, în satul Senereuş Cei trei crai de la Rasarit, Melchior, Gaspar si Baltazar, se infrunta cu regele Irod in fiecare Ajun de Craciun, in satul muresean Senereus, apartinand comunei Balauseri. "Craii" este povestea celor trei magi de la Rasarit, care au plecat cu aur, smirna si tamaie sa-l caute pe Pruncul Nou-Nascut, la Ierusalim, pentru a I se inchina: aurul - Imparatului, tamaia - Dumnezeului si smirna - Omului care va suferi chinuri. Cei trei magi, numiti in poveste Baltazar, Gaspar si Melchior, vin in fata lui Iord pentru a-l intreba de Nascutul indicat de semnele ceresti. Acesta din urma refuza sa creada vestea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a anunțat ca inaugurarea și sfințirea caminului cultural din satul Baișești va avea loc pe 26 decembrie, in a doua zi de Craciun. Gheorghe Fron a precizat ca inaugurarea caminului, modernizat in totalitate, va incepe la ora 13:00. In aceeași zi, la ...

- Caminul cultural din satul Baișești, comuna Cornu Luncii, va fi inaugurat și sfințit pe 26 decembrie, incepand cu ora 13.00. Anunțul a fost facut de primarul Gheorghe Fron care a adaugat ca seara de la ora 21.00 Caminul cultural va gazdui Balul Gospodarilor, o manifestare de tradiție a localnicilor.…

- Sarbatorile de Craciun reprezinta o perioada sensibila și calda pentru noi toți, mai ales pentru faptul ca le petrecem in familie, inconjurați de cei dragi, devenind, astfel, și un prilej prin care sa conștientizam sau sa ne aducem aminte ca exista și familii mai puțin norocoase, oameni aflați in nevoie,…

- O bucata de lemn considerata de catolici ca fiind o parte din ieslea in care s-a nascut Iisus va fi adusa la Betleem de Craciun dupa ce s-a aflat la Roma timp de aproape 1.400 de ani, relateaza dpa, citata de AGERPRES. Fragmentul, parte dintr-o relicva pastrata in Bazilica Santa Maria Maggiore, a…

- O bucata de lemn considerata de catolici ca fiind o parte din ieslea in care s-a nascut Iisus va fi adusa la Betleem de Craciun dupa ce s-a aflat la Roma timp de aproape 1.400 de ani, relateaza dpa. Fragmentul, parte dintr-o relicva pastrata in Bazilica Santa Maria Maggiore, a fost descris de Custodia…

- Religia Dacilor, Arianismul / mitraismul/ cum ii spun culturnicii occidentali, isi intareste privilegiul de religie oficiala a imparatilor inspecial in timpul lui Diocletian care a incercat sa opreasca raspandirea noii religii iudeo-crestine prin 4 edicte date intre anii 304-306 , dupa o incercare de…

- Șerparul (Circaetus gallicus), echipat cu un transmițator satelitar in 2017 de catre ornitologii de la Parcul Național Duna-Ipoly din Ungaria, și-a petrecut primul Craciun in apropiere de Ierusalim, in Cisiordania, și primele zile din anul 2018 in Arabia Saudita. Aceasta pasare petrece noua…

- Sfantul Cuvios Hariton a vietuit in cetatea Iconiu, in timpul imparatului Aurelian (270-275). Pentru ca a marturisit ca este crestin, a fost supus la multe chinuri. A fost torturat si batut, pana cand trupul sau s-a facut tot numai o rana. A fost eliberat din temnita dupa moartea imparatului Aurelian.…