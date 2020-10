Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 17-20 august a.c., toate structurile teritoriale ale M.A.I. au participat la acțiuni organizate in sistem integrat, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. Zilnic, un total de peste 220 de efective formate din polițiști, polițiști…

- Avem 904 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 15 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar 18 persoane au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, s-a inregistrat și un deces. La nivel național, in același interval de timp, au fost…

- Avem 886 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 10 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar 10 persoane au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, s-au inregistrat și trei decese. La nivel național, in același interval de timp,…

- Avem 57 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 13 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar 14 persoane au fost declarate vindecate și externate. In carantina, la aceasta ora, se afla 54 bistrițeni. La nivel național, in același interval de…

- Avem 844 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 17 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar 12 persoane au fost declarate vindecate și externate. In carantina, la aceasta ora, se afla 511 bistrițeni. La nivel național, in același interval de…

- Avem 827 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 17 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar șapte persoane au fost declarate vindecate și externate. In carantina, la aceasta ora, se afla 398 bistrițeni. La nivel național, in același interval…

- Avem 792 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore doi bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar noua persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.104 de cazuri noi de infecție. In ultimele…

- Avem 780 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 19 bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar 10 persoane au fost declarate vindecate și externate. 154 de persoane se afla in carantina. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.284 de…