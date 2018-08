Mureş: Concurs de preparat topcit la Festivalul Văii Gurghiului Mai multi bucatari din zona Vaii Gurghiului au participat in acest week-end la un concurs gastronomic de preparat topcit, un meniu traditional specific regiunii, realizat din patru ingrediente de baza. Concursul a avut loc in cadrul celei de-a XIII-a editii a Festivalului Vaii Gurghiului Bucatarii din localitatile Hodac, Gurghiu, Ibanesti, Solovastru si Reghin au avut la dispozitie faina de malai, branza, ceapa si slanina pentru a gati mancarea pe care o consumau taranii din zona cand se intorceau istoviti de la camp sau de la padure, topcitul. "Topcitul nu are o denumire moderna. Castigatori… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zece sculpturi inspirate din istoria domeniului Teleki, realizate de arhitecti si artisti in concursul de arta ARTDOOR din cadrul Festivalului AWAKE, care va avea loc la Gornesti, in perioada 17-19 august, vor fi expuse in parcul Castelului Teleki pe intreaga durata a manifestarii. "Proiectul ARTDOOR…

- Cu titlul: „Parintii pacatuiesc atunci cand", pe o coala de hartie sunt enumerate toate greselile pe care oamenii le-ar face in educatia copiilor. Ana Glave a vizitat in urma cu doua zile biserica Sfantul Nicolae din satul Lapusna, comuna Ibanesti, judetul Mures. Femeia a ramas surprinsa atunci…

- Sambata, 11 august, Descopera Rowmania – competitia de vaslit in canotci de 10+1 – ajunge pentru a șasea oara la Alba Iulia. Castigatorii de la Alba Iulia vor intra in finala naționala Descopera Rowmania, care se va desfasura in cadrul Festivalului Rowmania, pe 2 septembrie, la Tulcea. Ivan Patzaichin…

- Compania IRUM din Reghin, județul Mureș, pregatește lansarea primului tractor agricol 100% romanesc, pentru toamna acestui an, la 15 ani dupa ce producția de tractoare agricole romanești a incetat. Pana atunci, insa, poți sa vezi cum ar putea sa arate primul tractor 100% romanesc. Cum e sa lucrezi intr-un…

- Producatorul de utilaje agricole și forestiere IRUM din Reghin relanseaza producția de tractoare agricole 100% romanești, dupa o pauza de 15 ani, acestea urmand sa fie vandute in țara și in strainatate. Reprezentanții IRUM din Reghin au declarat, joi, ca intenționeaza sa lanseze prototipul in toamna…

- Daca Maria Callas a fost supranumita „La Divina”, romanca Virginia Zeani poarta inca numele de „Prima donna assoluta”. Nascuta la Solovastru, un sat de langa Reghin, celebra soprana a ajuns, la 92 de ani, sa fie considerata de americani un reper in muzica de opera.

- Cod galben de ploi torentiale, grindina si vant. Vezi zonele vizate de avertizari meteo Meteorologii au emis avertizari COD GALBEN de tip nowcasting de ploi torentiale, grindina si vant, fiind vizate mai multe judete. In zona : Județul Mures: Sangeorgiu de Mureș, Gurghiu, Gornești, Miercurea Nirajului,…

- Elevii Colegiului Național ”Carol I” din Craiova au obținut locul I la concursul național “Cetațenia digitala. Drepturi și responsabilitați pe Internet privind datele personale“. Potrivit participanților aproape 150 de proiecte din 121 de scoli au fost inscrise in competiția școlara ...