- Autoritațile județene au impus o serie de restricții in orașul Tg.Mureș și in alte 16 comunitați din județul Mureș din cauza inmulțirii numarului de persoane infectate cu Covid. Este vorba despre localitați in care incidența cazurilor a depașit 1,5 la mia de locuitori, anunța MEDIAFAX.Masurile…

- In urma depașirii pragului de 1,5 la 1.000 persoane infectate cu coronavirus, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit și a luat o serie de decizii. Mai jos puteți citi comunicatul integral. Prefectul Liliana Oneț a convocat astazi ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Salaj a hotarat suspendarea activitatii cu publicul in interiorul restaurantelor, barurilor, cafenelelor si institutiilor de spectacole, ca urmare a depasirii pragului de 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Pentru limitarea si prevenirea raspandirii…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, miercuri, suspendarea tuturor activitaților cu publicul a operatorilor economici de tip HoReCa din comuna Pojorata. Este vorba despre firmele care desfașoara activitați de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau ...

- Activitatea in interiorul restaurantelor si cafenelelor din municipiul Iasi va fi suspendata, de marti, pe fondul cresterii numarului cazurilor de coronavirus, a decis Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Iasi. Aceeasi decizie s-a luat si entru alte 11 localitati din judet, potrivit…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arad a dispus suspendarea activitatii cu publicul pentru 7 zile in 16 localitati din judetul Arad, potrivit News.ro. "Avand in vedere incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile din localitatile judetului Arad unde a fost depasit pragul de 1,5/1.000…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bacau a decis astazi introducerea unor restrictii in unitatile administrativ teritoriale unde incidenta cumulata a cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 in ultimele 14 zile este mai mare decat 1,5/1000 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Se aproba desfasurarea activitatii cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5 1.000 de locuitori.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat hotararea privind…