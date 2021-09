Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean Mures a anuntat, joi dupa-amiaza, ca traficul rutier a fost reluat pe DN15 E578, dupa aproape patru ore si jumatate, in urma unui accident in care au fost implicate un microbuz de transport persoane si un autoturism, 13 persoane fiind ranite, potrivit agerpres.ro.…

- O fetita de 5 ani din judetul Galati a ajuns la Spitalul Judetean, dupa ce a fost ranita in timp ce traversa strada prin loc nemarcat de o soferita care a parasit locul accidentului, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost…

- Incendiu la un autoturism pe autostrada A2 Bucuresti Constanta. Circulatia rutiera a fost reluata pe ambele benzi ale sensului de mers catre litoral.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata pe ambele benzi ale sensului de mers catre…

- Politistii tulceni au intocmit, luni, dosar penal in urma accidentului petrecut pe canalul Sulina in urma caruia o barca cu 18 persoane la bord a esuat dupa ce a intrat in coliziune cu malul de piatra, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Primele cercetari au aratat ca un barbat, in varsta…

- Traficul rutier a fost reluat pe DN 1A, la Cheia, in urma accidentului in care o persoana a decedat si alte trei au fost ranite, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, informeaza Agerpres. Circulatia in zona a fost blocata mai bine de o ora. O persoana a decedat…

- Circulatia rutiera pe DN 74A, blocata intre orasele Abrud si Campeni in urma viiturilor produse joi, a fost reluata in cursul serii de duminica, cu restrictii de tonaj si de viteza pe sectoarele afectate de aluviunile depuse pe carosabil. "Circulatia pe DN 74A, Campeni - Abrud, a fost reluata pe ambele…

- Pe numele unui barbat din Bujoreni polițiștii de la Rutiera au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului. Ieri, polițiștii au fost sesizați de o unitatea spitaliceasa cu privire la faptul ca, un barbat s-a prezentat la spital, pentru ingrijiri medicale,…

- Un tanar de 27 de ani și-a pierdut viața in urma unui accident rutier produs azi-noapte, in comuna Bobicești, Olt. Victima accidentului a murit la scurt timp dupa ce a fost lovita in plin de un autoturism. Polițiștii nu au precizat cine a fost responsabil pentru producerea accidentului. ”La data de…