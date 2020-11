Cinci persoane au fost retinute, joi, pentru 24 de ore, in urma celor 11 perchezitii efectuate la sediul unei firme si la locuintele membrilor unei grupari banuite de furturi din societati comerciale, in urma carora s-a produs un prejudiciu de circa 200.000 de lei, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures. "La data de 5 noiembrie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Targu Mures, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures, au efectuat 11 perchezitii domiciliare, in judetul Mures, la locuintele membrilor unei grupari infractionale…