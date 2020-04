Mureș: Cifră impresionantă de pacienți Covid-19 vindecați! Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș a anunțat duminica, 26 aprilie, prin intermediul unui comunicat, ca pana la data curenta in județul Mureș au fost confirmate 389 de cazuri de persoane infectate cu virusul Covid-19. ”Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, la aceasta data, in județul Mureș, sunt 1.538 … Sursa articolului: Mureș: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

