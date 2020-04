Directia de Sanatate Publica (DSP) Mures si efective marite de politisti, jandarmi, politisti locali si militari monitorizeaza atent cartierul Unirii din Targu Mures, dupa ce, in urma cu o zi, un barbat care nu se afla in evidente a decedat in urma infectiei cu coronavirus. Ancheta epidemiologica a Directiei de Sanatate Publica Mures este in curs, intrucat dupa decesul barbatului, in cartierul Unirii din Targu Mures a mai fost confirmat un alt caz de infectare cu COVID-19. Data fiind aceasta situatie, miercuri, la fiecare intersectie din cartier au fost plasate forte de ordine, care verifica atent…