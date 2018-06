Mureş: Bărbat trimis în judecată pentru pornografie infantilă şi şantajarea unei tinere de 17 ani Un barbat de 35 de ani, din Targu Mures, a fost trimis in judecata de DIICOT - Serviciul Teritorial Targu Mures, pentru savarsirea infractiunilor de pornografie infantila in forma continuata si santaj in forma continuata, dupa ce a santajat o tanara in varsta de 17 ani si a postat filmari compromitatoare cu aceasta pe o pagina de socializare.



"In perioada decembrie 2017 - aprilie 2018, in urma cercetarilor efectuate de politisti, a fost identificat un barbat, de 35 de ani, din Targu Mures, care avand o relatie cu o minora, de 17 ani, din Targu Mures, ar fi filmat-o in ipostaze compromitatoare,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

