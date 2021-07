Mureş: Bărbat, găsit mort lângă o stână; posibil să fi fost atacat de animale sălbatice Un barbat in varsta de 80 de ani din localitatea Gornesti a fost gasit, duminica, fara viata in apropierea unei stane, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Mures. Disparitia barbatului a fost semnalata de fiul sau, iar politistii nu exclud posibilitatea ca acesta sa fi fost atacat de animale salbatice. "In data de 25 iulie a.c., in jurul orei 00,05, politistii din Mures au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca tatal sau, de 80 de ani, din Gornesti, lipseste de la stana. De indata, s-a constituit o echipa de cercetare, formata din 11 politisti (dintre care un criminalist… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

