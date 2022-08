Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Transilvana Alpha va desfașura, in perioada 1 august – 31 decembrie 2022 proiectul "Terapeutul necuvantator– Terapia asistata de animale pentru copiii cu nevoi speciale din Centrul de zi Perseverența". Proiectul este finanțat de Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Tirgu-Mureș in cadrul…

- Baia Mare, model de buna practica in asistența sociala: punem suflet pentru seniori, sprijinim varstnicii aflați in pericol de excluziune sociala 40 dintre seniorii beneficiari ai proiectului „Pune suflet pentru bunici”, inițiat de mine și derulat de catre Municipiul Baia Mare prin Direcția de Asistența…

- Numarul cazurilor de coronavirus in județul Maramure continua sa creasca, in ultimele 24 de ore fiind confirmate peste 100 de noi cazuri. In spitale masca de protecție a devenit obligatorie, iar oamenii s-au reobișnuit incet, incet sa poarte masca de protecție. Sunt medici de familie care spun ca au…

- Doua locatii unde se asigura testare gratuita functioneaza in Baia Mare. In baza protocolului incheiat intre Municipiul Baia Mare, prin Direcția de Asistența Sociala (DAS) și Spitalul de Boli Infecțioase Baia Mare, se asigura TESTAREA GRATUITA, prin intermediul testelor antigen, a locuitorilor cu domiciliul…

- Vineri, 8 iulie 2022, de la ora 13.00, va avea loc inaugurarea Baii Publice Municipale, realizata de Primaria Municipiului Iasi prin Directia de Asistenta Sociala (DAS). Baia Publica este amenajata pe o suprafata de circa 200 de metri patrati in incinta fostului punct termic din strada Buridava nr.…

- Primaria Alba Iulia, prin Direcția de Asistența Sociala, organizeaza ”Nunta de Aur 2022”, un eveniment special pentru seniorii Municipiului nostru. Prin acesta dorim sa ne aratam respectul și grija fața de cei care ne-au crescut și care reprezinta niște exemple pentru noi. Parinții și bunicii noștri…

- Direcția strategica 6 din cadrul Strategiei de dezvoltare locala a orașului Luduș pentru perioada 2021-2027 prevede direcțiile principale de dezvoltare a turismului, patrimoniului cultural și cultelor. In Portofoliul de proiecte, la poziția 120 este prevazuta „Revitalizarea Brațului Mort al raului Mureș",…

- Mai multe categorii de elevi care invața in invațamantul preuniversitar de stat, clasele 1-12, inclusiv clasa 0 din municipiul Targu-Mureș, beneficiaza de un stimulent medico-social in cuantum de 250 de lei, lunar, potrivit unei recente Hotarari a Consiliului Local Municipal, cererile in vederea acordarii…